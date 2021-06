L'Inter ha un'idea romantica e simbolica: far arrivare Eriksen a Milano per il ritiro dell'8 luglio

Nelle scorse ore Christian Eriksen ha lasciato l’ospedale ed ha fatto ritorno a casa. E l’Inter, spiega la Gazzetta dello Sport, continua a far sentire la propria vicinanza al danese. A differenza di quanto filtrato nei giorni scorsi, nessuna delegazione nerazzurra volerà a Copenaghen per fargli visita. Ma l’Inter, per il quotidiano, ha in mente un’idea romantica e simbolica: far arrivare Eriksen a Milano l’8 luglio, giorno dell’inizio del ritiro agli ordini di Simone Inzaghi. Nelle prossime ore comunque l’inter ed Eriksen si sentiranno e si vedranno con una videochiamata per iniziare a buttare giù una sorta di programma per le prossime settimane, con l’idea appunto di farlo presentare simbolicamente per l’inizio della prossima stagione. Poi ci sarà tempo per tutti gli altri ragionamenti, per i pensieri sul futuro, per gli ulteriori esami da svolgere sotto la tutela nerazzurra.