La Fiorentina accoglie Kokorin: per il russo visite mediche e primo incontro con Commisso

In mattinata era stata la stessa Fiorentina ad annunciare l’imminente sbarco in Italia di Aleksandr Kokorin. L’attaccante russo arriva dallo Spartak Mosca ma la sua prima tappa non è stata Firenze, bensì Roma. Kokorin infatti è arrivato intorno all’ora di pranzo a Villa Stuart per tamponi, esami cardiologici e visite mediche. L’arrivo alla clinica capitolina è stata anche l’occasione per le prime parole da giocatore della Fiorentina, per lui già pronta la maglia numero 91.

Quindi, una volta chiusa la parte riguardante le visite mediche, Kokorin si è messo in viaggio per raggiungere la sua nuova città. L’arrivo è coinciso con l’orario di cena, momento che l’attaccante russo ha condiviso col presidente Rocco Commisso nell’hotel che lo ospita in centro città. Poi, domani, per Kokorin sarà il momento della firma sul contratto e del primo incontro con i nuovi compagni di squadra.