La giornata della Superlega: le 12 squadre coinvolte e la nota ufficiale dell'ECA

La notizia del giorno è indubbiamente l'adesione di diversi top club europei alla nuova Superlega europea. Per le italiane, Juventus, Inter e Milan sarebbero in prima linea per la Serie A. Qui invece la lista delle squadre al gran completo. Come funzionerà la nuova Superlega? ESPN ha provato a dare una risposta. Intanto in serata è arrivato anche il comunicato dell'ECA che ha confermato la propria volontà di continuare a lavorare in sinergia con la UEFA. Intanto piovono commenti di disapprovazione da parte di molti appassionati di calcio, convinti che questo nuovo sistema risulti alla fine poco democratico.