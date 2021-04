Caos Superlega, la lista delle 12 squadre pronte ad aderire al nuovo progetto

Questa la lista delle 12 squadre pronte a sposare il nuovo progetto della Superlega e che hanno fatto scatenare un vero e proprio caos a livello internazionale. L'Uefa, le Leghe e le Federazioni in un comunicato hanno spiegato che "hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver intenzione di annunciare la loro creazione di una cosiddetta Superlega chiusa", si legge nella nota congiunta. "Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noi - Uefa, FA inglese, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ma anche FIFA e tutte le nostre federazioni affiliate - resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà".

La lista delle squadre Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Inter, Milan.