La Juve torna in campo, Pirlo parla prima del Cagliari. Ma è il futuro di CR7 a tenere banco

Questo pomeriggio, alle ore 18, la Juventus di Andrea Pirlo tornerà in campo dopo l'eliminazione dalla Champions League e affronterà il lanciato Cagliari di Leonardo Semplici. La vigilia della sfida è stata l'occasione giusta per riascoltare la voce dei protagonisti bianconeri a mente fredda, dopo il ko col Porto. Al solito in conferenza stampa si è presentato il tecnico bianconero che ha esordito parlando delle voci che circolano su Cristiano Ronaldo, con Marca e As che in prima pagina rilanciavano il possibile ritorno al Real Madrid: "Sta bene, è normale che sia deluso e che ci siano voci su di lui dopo l'eliminazione", il pensiero di Pirlo. Lo stesso allenatore bianconero ha confermato come l'eliminazione precoce dalla Champions sia stata "una bella botta" da metabolizzare, pur ammettendo che "la squadra si sta riprendendo". Quindi la questione infortunati: Bentancur è ancora alle prese col Covid-19, Paulo Dybala si rivedrà solo dopo la sosta per le Nazionali. Restano ai box Demiral, ma pure Aaron Ramsey e Gigi Buffon.

Le scorse ore sono state buone però anche per conoscere il pensiero proprio di CR7 dopo l'eliminazione Champions: "Più delle cadute conta come ci si rialza. E la storia non si cancella", ha detto il portoghese sui pripri canali social.