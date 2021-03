live Cagliari, Semplici: "Servirà una grande prova, puntando sulla compattezza"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici interverrà in conferenza stampa (virtuale) per presentare la sfida di domani alla Sardegna Arena contro la Juventus. Inizio previsto alle 13.45.

13.48 – Inizia la conferenza stampa.

Che tipo vi aspettate mentalmente, soprattutto dopo l'eliminazione dalla Champions. E può essere la partita giusta per far sbloccare Simeone?

"Troviamo una squadra forte, di grandi valori e con la miglior rosa del campionato. Dispiace che sia uscita dalla Champions League, troveremo una squadra arrabbiata ma scenderemo in campo per dare continuità alle nostre prestazioni. Per quanto riguarda Giovanni me lo auguro, ma ho diversi giocatori pronti per cercare di fare una bella gara e continuare il nostro percorso".

Chi giocherà a sinistra contro Chiesa?

"Cercheremo di fare una grande gara per portar via un grande risultato, ma chi giocherà lo vedrete domani".

Prima sfida contro la big: come le affrontava in passato con la Spal?

"Credo che le rose tra Spal e Cagliari siano ben diverse, ma l'aspetto da tenere in conto è che bisogna scendere in campo per fare la gara e non subirla, lavorando di squadra. Serve ancora più personalità, convinzione e scioltezza così da rendere la gara più sporca possibile all'avversario".

Abbiamo visto una gara in crescita partita dopo partita: è d'accordo?

"Sicuramente siamo in crescita, ma dobbiamo ancora migliorare: serve grande rispetto ma consapevolezza delle nostre qualità, con la voglia di portare a casa dei punti per dare continuità alla classifica".

Perché secondo lei il Cagliari non ha fatto punti contro le big?

"Mi auguro di interrompere questo digiuno, anche se l'avversario è proprio difficile. Non so quale sia stata la motivazione, cercheremo di trovare la giusta situazione in grado di far esprimere i ragazzi come sanno: solo attraverso la prestazione potremo interromperlo".

Calabresi può far bene da quinto di centrocampo?

"Stiamo valutando diverse posizioni, il ragazzo ha dato grande disponibilità e a Genova è entrato molto bene. Mi auguro che anche lui possa essere utile alla causa come altri suoi compagni".

Come si trovano punti deboli a questa Juventus?

"È difficile, credo che si dovrà puntare tanto sulla compattezza e sulle giuste giocate in grado di far male all'avversario".

Nandez giocherà a sinistra? Walukiewicz recupera?

"Gli acciaccati sono sempre gli stessi 3 che non saranno convocati. Per quanto riguarda Nahitan vedremo, sicuramente Asamoah sta crescendo e mi auguro che ci possa dare una grande mano, così come lui stesso desidera".

Lei ha assistito al 3-0 della Primavera sulla Juventus, vittoria arrivata con una prestazione di grande cinismo: ci dobbiamo aspettare una gara simile anche dai suoi ragazzi?

“Sarebbe bello fare lo stesso (ride ndr), faccio i complimenti a loro. Va detto che i valori sono diversi, penso affronteremo una squadra carica e vogliosa di riscatto. Se però vedremo delle lacune cercheremo di sfruttarle, ma è evidente che sarà una partita difficile".

Quali carte metterà sul tavolo il Cagliari per poter battere la Juventus?

"Dovremo essere carichi e mettere personalità: questa è una gara molto difficile, ma che può permetterci di crescere. Difficile capire lo stato d’animo degli avversari, me li aspetto molto arrabbiati dopo l'eliminazione dalla Champions”.

Quella contro la Juventus è sempre una sfida particolare per Nainggolan.

“Radja sta crescendo sempre di più, mi auguro possa essere quel trascinatore che può farci lasciare in fretta queste posizioni di classifica”.

14.05 – Termina la conferenza stampa.