Come sta Dybala? Pirlo: "Una grande assenza per la Juve, spero di riaverlo dopo la sosta"

vedi letture

C'è un'agenda del rientro di Dybala? Questa una delle domande a cui ha risposto in conferenza stampa Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari. "Dybala speriamo di averlo con la sosta, si lavorerà in modo più intenso e speriamo di averlo a disposizione subito dopo. Dall'inizio della stagione ha fatto solo 7 partite su 50 dall'inizio. Non l'abbiamo mai avuto a disposizione e l'assenza di un campione come lui è stata grossa".

Clicca qui la conferenza integrale di Andrea Pirlo!