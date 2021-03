La Juventus ha deciso: adesso Paratici è più vicino al rinnovo col club bianconero

La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. Fabio Paratici più vicino al rinnovo con la Juventus . "La strada per il rinnovo del direttore sportivo coi bianconeri sembra segnata e in queste ultime settimane le distanze tra le parti sembrano limate. La famiglia Agnelli non ha intenzione di mettere in atto ribaltoni a livello dirigenziale per l'estate che verrà, dunque sia Federico Cherubini che Paratici, oltre che Pavel Nedved, sono diretti verso la permanenza in sella alla Vecchia Signora".

La top 15 dei colpi più costosi

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 117 milioni

Gonzalo Higuain (Napoli) 90 milioni

Matthijs de Ligt (Ajax) 85,5 milioni

Arthur (Barcellona) 72 milioni

Federico Chiesa (Fiorentina) 50 milioni

Joao Cancelo (Valencia) 40 milioni

Douglas Costa (Bayern Monaco) 40 milioni

Paulo Dybala (Palermo) 40 milioni

Federico Bernardeschi (Fiorentina) 40 milioni

Danilo (Manchester City) 37 milioni

Leonardo Bonucci (Milan) 35 milioni

Dejan Kulusevski (Atalanta) 35 milioni

Miralem Pjanic (Roma) 32 milioni

Alex Sandro (Porto) 26 milioni

Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain) 25 milioni