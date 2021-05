La Juventus vince la quattordicesima Coppa Italia: decisivi Kulusevski e Chiesa

vedi letture

La Juventus batte 2-1 l'Atalanta grazie ai gol Kulusevski e Chiesa, sigillando il secondo trofeo della sua stagione, in attesa dell'atto finale di un campionato che potrebbe non portare in dote la qualificazione alla Champions League dell'anno prossimo. Ottima la partita di Buffon, uno dei migliori in campo e che chiude la sua esperienza in bianconero con il suo ventiseiesimo trofeo, diventando il miglior giocatore italiano della storia.

Pirlo ha poi tenuto a smentire le voci di uno spogliatoio spaccato, ribadendo il grande rapporto con Paulo Dybala, messo in discussione nelle scorse settimane.