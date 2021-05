La presentazione di Mourinho può slittare, ma il mercato della Roma è già ricco di nomi

vedi letture

Mentre la presentazione di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma potrebbe slittare di qualche settimana ed essere calendarizzata dopo l’Europeo, il comparto mercato giallorosso ha già iniziato a lavorare per assecondare le richieste dello Special One. Tanti e diversi i giocatori in bilico che potrebbero salutare, ancora di più quelli sondati e che potrebbero arrivare a Trigoria. L’idea sembra essere quella di ripartire dai tre talenti italiani in rosa, quindi Mancini, Pellegrini (infortunato nelle scorse ore, out due settimane) e Zaniolo, ma le piste aperte sono tante. Per portare avanti il mercato la Roma avrà presto un dirigente in più, con José Fontes del Leicester che dovrebbe diventare il nuovo capo degli osservatori.

Passando ai nomi, l’ultima suggestione per il centrocampo porta a Liverpool dove presto si svincolerà Gerogino Wijnaldum, ma sull’olandese ci sono anche Barcellona e Inter. Per la corsia sinistra piacciono due volti noti della Serie A come Dimarco e Dalot, in passato vi abbiamo raccontato dei tentativi per Belotti e Renato Sanches, ma il nome che potrebbe accendere la tifoseria è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo piace, ma i costi alti ed il possibile rinnovo con la Fiorentina rendono l’operazione particolarmente complicata.