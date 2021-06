La Roma sogna in grande: contatto tra Mourinho e lo svincolato Sergio Ramos

vedi letture

José Mourinho vuole la miglior Roma possibile per provare a far bene fin da subito. E per questo sta pensando di puntellare la rosa con dei giocatori d’esperienza. Oltre a Rui Patricio e Granit Xhaka, lo Special One sta valutando di attingere anche al fornito mercato degli svincolati. E va in questo senso il contatto che ci sarebbe stato con Sergio Ramos, senza squadra dopo l’addio tra le lacrime al Real Madrid. L’ex capitano merengue e l’allenatore portoghese si conoscono bene ed è probabile che proprio la presenza del tecnico abbia dato vita a questa trattativa che fino a poche settimane fa sarebbe sembrata improbabile. La Roma potrebbe avvalersi anche del Decreto Crescita per ammortizzare gli eventuali costi dell’ingaggio.