Contatto Mourinho-Sergio Ramos. Lo Special One vuole un instant team guidato dall'ex Real

José Mourinho sta lavorando alla nuova Roma del prossimo anno e secondo la Gazzetta dello Sport lo Special One potrebbe spingere per un instant team, una squadra di esperienza che possa provare a vincere fin da subito. I nomi di Rui Patricio e Granit Xhaka vanno in questa direzione, ma secondo la rosea è un altro il nome su cui sta lavorando sottotraccia il portoghese.

Sogno Sergio Ramos - Mourinho lo avrebbe già contattato per proporgli la soluzione Roma, anche se prima dovrebbe uscire Smalling su cui c’è l’Everton. Pochi al momento i dettagli, ma lo Special One e l’ex capitano del Real Madrid si conoscono bene e chissà che proprio l’influenza portoghese non possa dare adito a questo sogno in salsa giallorossa. Per il quotidiano, la questione fiscale (col Decreto Crescita) potrebbe essere un assist in questo senso.