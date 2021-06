La Samp riparte da D'Aversa: c'è l'intesa tra le parti e Ferrero anticipa la data dell'annuncio

vedi letture

La Sampdoria riparte da Roberto D'Aversa. Come raccolto da TMW, l'ex tecnico del Parma in queste ore ha incontrato il presidente blucerchiato Massimo Ferrero e tutta la dirigenza definendo un'intesa progettuale ed economica. Il dopo-Ranieri sulla panchina della Samp sarà dunque D'Aversa, che - come anticipato direttamente dal numero uno del club doriano - sarà ufficialmente annunciato il prossimo 4 luglio.

"L’allenatore già ce l’ho, non sono un kamikaze. Sono un signore che rischia sempre, non lo annuncio per un fatto scaramantico: lo annuncerò il giorno 4. Allora dirò quale sarà questo agognato allenatore, avete fatto una serie di nomi importanti. Dopo Ranieri, che ha fatto 52 punti, non posso sbagliare l’allenatore. Molti scrivono che vogliono risparmiare: no, non è così. Voglio individuare una persona che sappia valorizzare le caratteristiche dei miei giocatori. Non posso rifare una squadra, il calcio è cambiato. D’Aversa? Fuochino", ha dichiarato Ferrero a La Politica nel Pallone su GR Parlamento.