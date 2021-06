Ferrero: "Samp senza allenatore? Messi non ha ancora rinnovato... Lo annunceremo il 4"

La Sampdoria ha già scelto il proprio allenatore (tutti gli indizi portano a Roberto D'Aversa) e lo ufficializzerà domenica prossima. Ad annunciarlo, ospite de La Politica nel Pallone su GR Parlamento, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero: “Tutti mi dicono che non ho preso l’allenatore, non l’abbiamo fatto perché è cambiata un’epoca, dobbiamo essere più attenti. Se pensate che Messi non è ancora stato rinnovato, qualche domanda me la farei. Oggi ci sono le grandi, le medie e le piccole: Lukaku, se lo chiama la Sampdoria, non viene. Gli stipendi sono andati alle stelle, è un calcio meno cuore e più finanza”.

I tifosi aspettano l’annuncio del nuovo allenatore della Samp.

“L’allenatore già ce l’ho, non sono un kamikaze. Sono un signore che rischia sempre, non lo annuncio per un fatto scaramantico: lo annuncerò il giorno 4. Allora dirò questo agognato allenatore, avete fatto una serie di nomi importanti. Dopo Ranieri, che fa 52 punti, non posso sbagliare l’allenatore. Molti scrivono che vogliono risparmiare: no. Voglio individuare una persona che sappia valorizzare le caratteristiche dei miei giocatori. Non posso rifare una squadra, il calcio è cambiato”.

