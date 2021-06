La telenovela Lazio-Sarri continua, ma oggi è attesa la firma. E intanto Lotito punge Inzaghi

L'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio sembra un film giallo, ma stavolta il lieto fine è scontato. Lo scambio di firme prospettato nella tarda serata di ieri si è infatti bloccato nelle ultime ore quando tutto sembrava pronto per l'annuncio ufficiale. Ci sono stati alcuni passi del contratto da limare ulteriormente con gli avvocati, ma il tutto sarà definito nella giornata di oggi. La telenovela, dunque, è all'ultimissima scena, che vedrà finalmente Sarri - ieri a Milano assieme ai propri agenti - accasarsi alla guida della squadra biancoceleste. Se da una parte infatti Lotito non ha risparmiato una frecciata all'ex Simone Inzaghi, dall'altra infatti le cifre economiche con Sarri sono oramai definite: 3,5 milioni per il primo anno, stessa cifra più bonus per il secondo. Presente, nel contratto, anche un bonus per la qualificazione in Europa League, e un altro più corposo per l'eventuale piazzamento Champions.