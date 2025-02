Leao sta bene, Gimenez è la punta che serviva: Milan, da Empoli segnali positivi

Il Milan conquista tre punti preziosi contro l’Empoli grazie a una ripresa di grande carattere, dopo un primo tempo complicato in cui i toscani hanno sfiorato il vantaggio con l’ex Colombo, fermato dal palo. L’ingresso di Pulisic, Leao e Gimenez (i migliori in campo) a inizio secondo tempo ha cambiato il volto della gara, nonostante l’espulsione di Tomori al 55’, che sembrava poter compromettere il match. Dieci minuti dopo, però, un’ingenuità di Marianucci ha ristabilito la parità numerica, dando nuova linfa ai rossoneri.

A sbloccare il risultato ci ha pensato Leao al 68’, seguito dal sigillo di Santiago Gimenez al 76’, all’esordio in Serie A. Protagonista in entrambe le reti Christian Pulisic, autore di due assist decisivi. Con questa vittoria, il Milan sale momentaneamente al settimo posto, a cinque punti dalla zona Champions. Ora la squadra di Pioli è attesa dall’andata dei playoff di Champions League, mercoledì a Rotterdam contro il Feyenoord, prima di tornare in campo in campionato sabato 15 febbraio a San Siro contro l’Hellas Verona (ore 20:45).

Questo il commento di Conceiçao a fine partita: "Gimenez è un giocatore di qualità, come lo sono Joao Felix e Walker. Il collettivo funziona quando i giocatori si sacrificano uscendo dalla comfort zone per uno scopo più grande che è quello di servire la squadra. Questi dettagli portano i giocatori ad un livello superiore, tutti i giocatori davanti sono bravi quando abbiamo la palla ma c'è tutto un altro lavoro da fare quando non ce l'abbiamo. Se siamo compatti e solidi come squadra è grazie a tutti e non solo per merito della linea difensiva, questo è il tipo di calcio che piace a me e quello che conta adesso è il mio".