Lo scatto (probabilmente) decisivo. Hakimi ha l'accordo col PSG, quello con l'Inter è vicino

Achraf Hakimi fin dalle ore immediatamente successive alla fine del campionato era sembrato il giocatore sacrificato sull'altare delle finanze. L'Inter doveva fare un sacrificio entro la fine di giugno ed il marocchino ex Borussia Dortmund è sembrato fin da subito il prescelto, in questo senso. Col PSG che senza tergiversare particolarmente si è posizionato in pole position per il suo acquisto. Il Chelsea, che pure resta in corsa, ci ha provato e ci sta provando, seppur con argomenti meno convincenti. L'operazione PSG-Hakimi sta registrando importanti passi avanti, non fosse altro per l'accordo trovato dallo stesso Hakimi con i vertici parigini: quinquennale da 8 milioni più 2 di bonus.

A certe cifre, e con quel progetto, per Hakimi è impossibile dire di no. Anche se per chiudere il cerchio manca ancora l'accordo, finale e definitivo, con l'Inter. Anche se oramai sembra davvero questione di ore. Il PSG inizialmente aveva messo sul piatto 60 milioni di euro. Pochi, per un'Inter che ne chiedeva 80. La soluzione, come spesso capita in questi casi, si troverà probabilmente a metà: 70 milioni, magari con qualche aggiunta in termini di bonus, e l'operazione potrà dirsi conclusa. Ancora non ci siamo, ma per vedere Hakimi prendere l'aereo per Parigi sembra davvero solo questione di (poco) tempo.