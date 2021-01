Lo Spezia scrive la storia con la Samp ma Italiano lancia l'allarme: è necessario sfoltire la rosa

Primo successo casalingo in Serie A, per lo Spezia di mister Vincenzo Italiano. Una vittoria, quella contro la Samp per 2-1, che arriva dopo i 3 punti portati via da Napoli e che proiettano la neopromossa a quota 17, a +5 sul terzultimo posto. Una prestazione corale di grande spessore, come confermato dallo stesso tecnico, con i voti più alti che vanno alla coppia di centrali di difesa, Chabot e Terzi.

Chi merita un capitolo a parte è invece M'Bala Nzola: l'attaccante è arrivato a quota 9 in campionato con una media realizzativa che mai aveva tenuto in carriera. Chiusura sul mercato: l'allenatore dei liguri ha parlato chiaro e confermato le difficoltà di gestione di un gruppo formato da 35 giocatori. Per questo, dopo l'arrivo di Saponara, la priorità dello Spezia è assolutamente quella di cedere gli esuberi.