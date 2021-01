Le pagelle dello Spezia - Chabot protagonista da ex. Nzola fa 9, Terzi gioca da leader

vedi letture

Provedel 6,5 - Attento e sicuro nelle rare occasioni in cui è chiamato all'intervento. Sul gol di Candreva può davvero poco

Vignali 6,5 - Una piacevolissima conferma sulla destra. Spinge tanto e spinge bene, come in occasione del cross per Pobega che porta al calcio di rigore e al 2-1 per i suoi (dall'80' Ferrer sv)

Chabot 7 - Grande partita per l'ex di turno. Oltre all'assist per Terzi, la sventagliata prima del rigore su Pobega e tante chiusure di qualità

Terzi 7 - Solito regista difensivo per la squadra di Italiano e nell'occasione anche uomo gol. Guida la difesa con personalità, mantenendo sempre alta la linea

Marchizza 6 - Italiano gli chiede di stare alto e spingere tanto e lui non si fa pregare, sfruttando gli scambi rapidi con Farias. Presenza costante sulla sinistra anche se non sempre con precisione

Estevez 6 - Prova a portare palla per creare superiorità numerica e si fa vedere in zona gol, soprattutto nei primi 45'. Nella ripresa pensa più al sodo, arretra il raggio d'azione e porta sostanza al centrocampo (dall'80' Maggiore sv)

Agoume 6 - Nel primo tempo sembra quasi nascondersi, nella ripresa esce fuori con personalità e giocate di qualità in entrambe le fasi di gioco

Pobega 6,5 - Ottima presenza in mezzo al campo, per qualità e fisicità. Presente in entrambe le fasi di gioco, ha il merito di conquistarsi il calcio di rigore con cui arriva il 2-1 (dal 90' Erlic sv)

Gyasi 5,5 - Fumoso e con poche idee. Prova spesso la giocata e il colpo ad effetto per saltare l'uomo, ma raramente ci riesce. Nel finale di gara aiuta la squadra in fase difensiva

Nzola 7 - Tanto lavoro al servizio della squadra, fra sponde e protezione del pallone. Poi trasforma il rigore che vale il successo e sale a 9 reti in Serie A (dall'80' Piccoli sv)

Farias 5,5 - In avvio di partita è uno dei più propositivi, ma la spinta dura poco. Poi qualche giocata tentata, alcuni errori e poca incisività (dal 65' Agudelo 5,5 - Un paio di scorribande palla al piede che potevano essere chiuse in modo migliore)

Vincenzo Italiano 7 - Il suo Spezia gioca a memoria, sa cosa fare in tutte le fasi della partita. Difesa alta e terzini di spinta, imbriglia la Samp di Ranieri e merita il primo successo casalingo dello Spezia in Serie A