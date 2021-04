Lotta Champions e lotta salvezza più intricate che mai: come è cambiata la classifica di A

Per la Lazio quello di stasera era un dentro-fuori per la lotta alla Champions e gli uomini di Inzaghi non hanno tradito le attese: 3-0 senza discussioni al Milan, in ginocchio già dopo un minuto di fronte a Correa, vero mattatore della serata. In classifica gli effetti sono molto importanti per entrambe le compagini: i rossoneri crollano al quinto posto, ai margini della zona Champions, mentre i biancocelesti si tengono in scia alla Top Four, sempre con una gara da recuperare. Di seguito la graduatoria aggiornata dopo Torino-Napoli e Lazio-Milan di stasera, che chiudono il 33° turno:

Inter 79

Atalanta 68

Juventus 66

Napoli 66

Milan 66

Lazio 61*

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Udinese 39

Bologna 38

Genoa 36

Fiorentina 34

Spezia 33

Torino 31

Benevento 31

Cagliari 31

Parma 20

Crotone 18

* Una partita in meno