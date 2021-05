Mamma Dolores spaventa la Juve, ma CR7 lancia indizi: "100 gol, non finisce qui”

vedi letture

“L’anno prossimo Cristiano giocherà all’Alvalade, domani parlerò con lui”. Con queste parole, nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, Dolores de Aveiro, più nota per essere la maglia di Cristiano Ronaldo, ha lanciato una piccola bomba mediatica sul futuro del figlio. Il grande ritorno del fuoriclasse lusitano allo Sporting CP, del resto, è il sogno dei tifosi biancoverdi, freschi di festeggiamenti per la vittoria del titolo nazionale. Il colloquio è già avvenuto? E chi lo sa. Di sicuro, Ronaldo qualche indizio l’ha lanciato, ma in direzione opposta. Il portoghese della Juventus ha infatti celebrato i 100 gol in bianconero con la didascalia “non mi fermo qui”. Troppo poco per garantire che il suo futuro sarà ancora con la Vecchia Signora. Abbastanza per assicurare che ha voglia di provare a trascinarla a suon di gol in Champions League. Molto dipende anche da questo.