Marotta vuole chiudere il mercato dell'Inter già a giugno. Così studia la data per Dybala

vedi letture

A margine della presentazione di un libro sul diritto dello sport a Milano, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato delle trattative che i nerazzurri stanno conducendo negli ultimi giorni, compresa quella relativa al possibile arrivo di Paulo Dybala. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l'Inter. Io, Ausilio e Baccin voglia costruire la squadra entro il mese di giugno perché vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior rosa possibile sempre rispettando il concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere in mente".

Marotta studia la data per Dybala

L'Inter e Paulo Dybala si avvicinano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'affare è ben impostato, si respira ottimismo e da quel che filtra da Viale della Liberazione, i nerazzurri contano di chiudere l'operazione entro il 20 giugno, con l'annuncio atteso al massimo per il giorno dopo. Le parti adesso sono vicinissime, dopo l'incontro importante di martedì, con la Joya che in caso di fumata bianca e intesa totale firmerà un triennale.