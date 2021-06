Milan, dopo le uscite si lavora alle entrate: il punto tra Dalot, Kaio Jorge, Odriozola e Tonali

Milan attivissimo sul mercato in questi primi caldi giorni d'estate. Dopo aver perso a parametro zero Gianluigi Donnarumma (PSG) e Hakan Calhanoglu (Inter), i rossoneri sono infatti al lavoro per rinforzare la rosa di mister Pioli col solito mix tra gioventù ed esperienza. Dal laterale di fascia al riscatto di Sandro Tonali fino all'attacco, ecco le principali notizie in chiave Diavolo raccolte nelle ultime ore da TMW:

KAIO JORGE - Kaio Jorge e il Milan, pista possibile ma tutt'altro che semplice. Un incontro con l'entourage del ragazzo è avvenuto nella giornata di martedì. E, in quell'occasione, sono state messe sul tavolo le cifre necessarie per acquistare l'attaccante classe 2002 che ha un contratto col Santos in scadenza a dicembre. Per cederlo subito, il club brasiliano chiede 10 milioni di euro. Ne servono altrettanti come commissione alla firma. Oggi quindi l'operazione Kaio Jorge costa circa 20 milioni di euro: il Milan ragiona, ma per il momento resta avanti il Napoli, altro club interessato al talento 19enne.

ALVARO ODRIOZOLA (O DIOGO DALOT) - Un gioco d'incastri quello dei terzini destri in giro per l'Europa, le protagoniste in questo momento sono proprio Milan e Real Madrid. Diogo Dalot ha dato il suo placet per restare al Milan, la sua priorità ai rossoneri ma il club milanese, in questo momento, sta vagliando con forza anche la pista Alvaro Odriozola. Fuori dai piani di Carlo Ancelotti, può arrivare dal Real Madrid in prestito. Così i blancos avrebbero sondato il terreno proprio per prendere Dalot come alternativa nel ruolo di terzino destro, ipotesi gradita anche al tecnico italiano. Attualmente Dalot, agli Europei 2020 con il Portogallo (convocato last second al posto di Joao Cancelo, positivo al Covid-19, ndr), è di proprietà del Manchester United.

SANDRO TONALI - Il Milan è sempre più vicino al riscatto di Sandro Tonali dal Brescia. L'operazione con le rondinelle è ai dettagli e si avvia verso la chiusura, anche se servirà ancora trattare un po'. Rispetto ai giorni scorsi, però, c'è un'apertura da parte della proprietà all'operazione che avevano impostato Maldini e Massara (10 milioni tra parte fissa e bonus, più il cartellino di un giovane della Primavera).