tmw Milan su Odriozola: così il Real Madrid prende contatti con Diogo Dalot

Un gioco d'incastri quello dei terzini destri in giro per l'Europa, le protagoniste in questo momento sono proprio Milan e Real Madrid. Diogo Dalot ha dato il suo placet per restare al Milan, la sua priorità ai rossoneri ma il club milanese, in questo momento, sta vagliando con forza anche la pista Alvaro Odriozola. Fuori dai piani di Carlo Ancelotti, può arrivare dal Real Madrid in prestito. Così, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, i Blancos avrebbero sondato il terreno proprio per prendere Dalot come alternativa nel ruolo di terzino destro, ipotesi gradita anche al tecnico italiano. Attualmente Dalot, agli Europei 2020 con il Portogallo (convocato last second al posto di Joao Cancelo, positivo al Covid-19, ndr), è di proprietà del Manchester United.