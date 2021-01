Milan-Juventus per Pirlo è una partita speciale. E undici giocatori li trova

Milan-Juventus è una partita speciale per Andrea Pirlo. Perché è stato un simbolo rossonero prima di andare in Piemonte per l’ultimo scorcio della propria carriera. Così, anche se non è decisiva, si tratta comunque di un viatico per lo Scudetto. La Juve può perdere ulteriore terreno nei confronti delle prime e sarebbe un grosso problema per il prosieguo. Un po’ come non avere Alex Sandro, anche se Pirlo non lo considera come un alibi. Nell’undici titolare potrebbe esserci Demiral, favorito su Frabotta.