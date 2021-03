Mission impossible: la Lazio punta a uscire a testa alta e godersi il Bayern Monaco

vedi letture

Ci vorrebbe Ethan Hunt. E forse non basterebbe comunque: la Lazio si prepara a una vera e propria mission impossible. Simone Inzaghi ne è perfettamente consapevole: dopo il 4-1 dell’andata quel che resta ai biancocelesti è godersi il Bayern Monaco. Poi pensare al futuro: uno in cui la squadra della Capitale centri più spesso la qualificazione alla Champions League. È questo l’obiettivo, anche se in Germania la Lazio non andrà per visita di cortesia: la testa alta è una magra consolazione, ma comunque da inseguire nell’immediato. Il Bayern? Flick è pronto a lanciare Nubel: un segnale, sicuramente. Anche se Sané professa scaramanzia: “Non ci fidiamo del 4-1”. Resta una mission impossible. Intanto, sul fronte tamponi, si registra il rinvio del processo al 26 per l’assenza (causa trasferta) dei medici sociali. La sensazione è che si vada verso una penalizzazione, ma anche lì la Lazio darà battaglia. Come sul campo.