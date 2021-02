Partenza shock e rimonta: lo Spezia torna a fare punti e tiene a distanza la zona rossa

Lo Spezia torna a fare punti dopo il ko subito al Franchi contro la Fiorentina con un 2-2 conquistato in rimonta al Picco contro il Parma, inizialmente passato sul 2-0 a fine primo tempo. I bianconeri nel primo tempo hanno subito le iniziative degli ospiti, capaci di passare avanti di due reti grazie a Karamoh ed Hernani ma poi, dopo l'intervallo, Italiano è riuscito a scuotere i suoi e a centrare il pari con l'ottima prestazione di Gyasi, autore della prima doppietta in carriera. Il tecnico spezzino è stato interrogato a fine partita a proposito dell'interesse del Napoli in vista della prossima stagione, ma il dribbling del tecnico è stato impeccabile: "Sono solo chiacchiere, penso al campionato". Lo Spezia mantiene 10 punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica in attesa della gara di oggi del Cagliari in casa del Crotone.