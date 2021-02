Spezia, prima doppietta tra A e B per Gyasi: non segnava in casa da luglio

vedi letture

Emmanuel Gyasi, autore dei due gol nella ripresa di Spezia-Parma che hanno permesso alla squadra di Italiano di raggiungere il pari contro i Ducali è alla prima doppietta in carriera tra Serie A e Serie B. Il giocatore non segnava in una partita casalinga dal luglio del 2020 contro il Cosenza, quando la squadra bianconera era ancora in B.