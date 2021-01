Pioli alla sfida Scudetto contro la Juventus. Sul mercato Simakan è sempre vicino

Potrebbe essere una sfida Scudetto, se il Milan non stesse facendo ben oltre le più rosee previsioni. I rossoneri, comandati da Pioli, sfidano la Juventus senza il proprio condottiero Ibrahimovic, sgridato nelle ultime ore dal tecnico per i video sui social. Pioli sa che è uno snodo comunque fondamentale, come il mercato appena iniziato. Per questo la società si farà trovare pronta: per il prossimo futuro è vicino il difensore francese dello Strasburgo Simakan.