Pirlo dà valore alla Coppa Italia, intanto la Juve porta avanti il mercato. E Chiesa punta l'Inter

Per la Juventus di Andrea Pirlo è di nuovo un match day, con i bianconeri che affronteranno il Genoa negli ottavi di Coppa Italia. "All'inizio la Coppa Italia sembra una competizione che non interessa a nessuno, poi a tutti piace giocarla", ha commentato il tecnico bianconero nell'oramai consueto intervento ai canali ufficiali del club. Uno speech nel quale lo stesso Pirlo ha comunicato come questa sera, in campo dal primo minuto, ci saranno anche Buffon e Chiellini.

Il mercato si muove - Quello di questa sera potrebbe essere il momento buono anche per portare avanti i discorsi legati a Gianluca Scamacca, attaccante che pur essendo stato convocato da Ballardini sembra essere il primo obiettivo di mercato di Paratici. Col Genoa la quadra sarà trovata, mentre col Sassuolo serve lavorare ancora. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata anche per Bryan Reynolds: il terzino statunitense andrà al Benevento per poi passare in bianconero dal prossimo anno. Con lo sguardo puntato al futuro, la Juventus è vicinissima a chiudere anche il colpo Yusuf Demir, talento classe 2003 del Rapid Vienna. Quindi il capitolo uscite: il nome cerchiato in rosso resta quello di Sami Khedira, ma attenzione anche a Bernardeschi e Rabiot in caso di offerte allettanti.

Infortunati e assenti - Per Dybala se ne riparlerà a fine gennaio, mentre su Federico Chiesa si respira un certo ottimismo per una sua convocazione contro l'Inter. Quindi Cuadrado e Alex Sandro: i due esterni sono in isolamento dopo la positività al Covid-19. Entrambi si sottoporranno al tampone omlecolare prima della gara con i nerazzurri di domenica ed evidentemente Pirlo spera che entrambi si siano negativizzati dopo i 10 giorni di quarantena.