Juventus, Chiesa migliora: può recuperare per la gara contro l'Inter di domenica sera

Buone notizie per Andrea Pirlo in vista della gara di domenica contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport cresce infatti l'ottimismo per avere Federico Chiesa a disposizione per il derby d'Italia, visto che il giocatore sta dando buone risposte e non ha riportato lesioni.