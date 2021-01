tmw Juventus, blitz per Yusuf Demir del Rapid Vienna: si lavora per chiudere

Juventus al lavoro sul mercato per il futuro. Vicino Yusuf Demir, attaccante classe 2003. Si tratta per un triennale più due di opzione. Parti al lavoro per chiudere. La Juve si muove su un attaccante importante per il futuro, considerato il nuovo Messi era stato richiesto anche da altre squadre tra cui Salisburgo e Real Madrid. Affare complessivo da 10 milioni di euro inclusi i bonus. Trattativa in corso, possibile accelerata nelle prossime ore. Già domani può essere una giornata importante per la fumata bianca.