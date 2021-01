Chi può partire, Juventus: Khedira ha le valigie in mano, aspettando offerte

Al capitolo uscite, il nome cerchiato in rosso in casa Juventus è da tempo quello di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, ultimo rimasto della rivoluzione che nel tempo ha portato agli addii dei vari Matuidi, Mandzukic e Higuain, è in scadenza di contratto a fine stagione, ma vorrebbe tornare a giocare già prima di giugno. E alla società bianconera farebbe comodo, eccome, risparmiarne l’ingaggio. Verso quali lidi? È la grande domanda: non è un mistero che Khedira apprezzi la Premier League, ma al momento oltremanica tutto tace, anche dall’Everton. In Bundesliga ci pensano Stoccarda e anche il Borussia Dortmund dopo l’infortunio di Witsel: ancora nulla di concreto. Complicati tutti gli scenari riguardanti altri giocatori: Federico Bernardeschi ha ingaggio da top e fin qui non ci sono state avvisaglie di grandi offerte. Stesso discorso per Adrien Rabiot, che la Vecchia Signora non ha esplicitamente messo sul mercato, ma per il quale avrebbe valutato eventuali e fin qui non pervenute proposte.