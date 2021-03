Qatar 2022, si parte anche in Europa: Francia e Croazia inciampano subito, disastro Olanda

vedi letture

Di seguito i risultati del Gruppo A di qualificazione a Qatar 2022: spicca il successo del Portogallo sull'Azerbaigian, se pur di misura: decide un'autorete di Medvedev mentre Cristiano Ronaldo, in campo tutti e 90' nel suo Allianz Stadium di Torino, sede scelta per giocare l'incontro, rimane a secco. Bene la prima di Dragan Stojkovic da commissario tecnico: segna il viola Vlahovic e Mitrovic poi risolve l'incontro con una doppietta. Panchina per Milinkovic-Savic.

Gruppo A

QATAR-LUSSEMBURGO 1-0 - 13' Muntari

PORTOGALLO-AZERBAIGIAN 1-0 - 36' Medvedev aut.

SERBIA-IRLANDA 3-2 - 18' Browne (I), 40' Vlahovic (S), 69' e 75' Mitrovic (S), 86' Collins (I)

Classifica

Serbia 3

Portogallo 3

Qatar 3

Irlanda 0

Azerbaigian 0

Lussemburgo 0

Prossimo turno (27 marzo)

SERBIA-PORTOGALLO

IRLANDA-LUSSEMBURGO

QATAR-ARZERBAIGIAN

- - -

Nel Girone D di qualificazione ai Mondiali inizia male il cammino della Francia, campione del mondo: solo un pareggio casalingo contro l'Ucraina, mentre la Bosnia si salva a sei minuti dalla fine contro la Finlandia: Pjanic si fa respingere un rigore da Joronen, ma è lesto nella ribattuta.

FINLANDIA-BOSNIA 2-2 - 55' Pjanic (B), 58' e 77' Pukki, 84' Stevanovic (B)

FRANCIA-UCRAINA 1-1 - 19' Griezmann (F), 57' Kimpembe aut. (U)

Classifica

Bosnia 1

Finlandia 1

Francia 1

Ucraina 1

Kazakistan 0

Prossimo turno

KAZAKISTAN-FRANCIA

UCRAINA-FINLANDIA

- - -

Nel Gruppo E di qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022 il Belgio parte subito bene, trascinato da De Bruyne e Lukaku. L'attaccante dell'Inter ha un ruolino di marcia impressionante con i diables rouges: 34 reti nelle ultime 29 partite. Impressionante Repubblica Ceca a Lublin (Polonia), sede scelta per la partita contro l'Estonia: il mattatore è Soucek, centrocampista del West Ham ma anche Barak e Jankto si ritagliano un ruolo da protagonisti.

ESTONIA-REPUBBLICA CECA 2-6 - 12' Sappinen (E), 18' Schick (RC), 27' Barak (RC), 32', 43'e 48' Soucek (RC), 56' Jankto (RC), 86' H. Anier (E)

BELGIO-GALLES 3-1 - 11' Wilson (G), 22 ' De Bruyne (B), 28' Thorgan Hazard (B), 73' Lukaku rig.

Classifica

Repubblica Ceca 3

Belgio 3

Bielorussia 0

Galles 0

Estonia 0

Prossimo turno

BIELORUSSIA-ESTONIA

REPUBBLICA CECA-BELGIO

- - -

Parte malissimo l'Olanda, sconfitta in Turchia con un Burak Yilmaz che si porta il pallone a casa. Depay fallisce un rigore, Calhanoglu fa un gran gol. Strada subito in salita per Frank de Boer. Bene la Norvegia che però non dilaga contro Gibilterra e vede clamorosamente a secco Haaland. Protagonista invece Stevan Jovetic, la cui doppietta permette al Montenegro di battere la Lettonia.

Gruppo G

TURCHIA-OLANDA 4-2 - 15', 34' rig. e 81' Yilmaz (T), 46' Calhanoglu (T), 75' Klaassen (O), 76' L. De Jong (O)

GIBILTERRA-NORVEGIA 0-3 - 43' Sorloth, 45' Thorstvedt, 57' Svensson

LETTONIA-MONTENEGRO 1-2 -40' J. Ikaunieks (L), 41' e 83' Jovetic (M)

Classifica

Norvegia 3

Turchia 3

Montenegro 3

Lettonia 0

OIanda 0

Gibilterra 0

Prossimo turno

MONTENEGRO-GIBILTERRA

OLANDA-LETTONIA

NORVEGIA-TURCHIA

Clamoroso nel Gruppo H di qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018: i vicecampioni del mondo della Croazia cadono a Lubiana contro la Slovenia. Bene la Russia che ritrova Dzyuba, escluso dalle precedenti convocazioni a seguito di un video hot. Delude la Slovacchia contro Cipro.

MALTA-RUSSIA 1-3 - 23' Dzyuba (R), 35' Mario Fernandes (R), 56' Mbong (M), 90' Sobolev (R)

CIPRO-SLOVACCHIA 0-0

SLOVENIA-CROAZIA 1-0 - 15' Lovric

Classifica

Russia 3

Slovenia 3

Slovacchia 1

Cipro 1

Croazia 0

Malta 0

Prossimo turno

RUSSIA-SLOVACCHIA

CROAZIA-CIPRO

SLOVACCHIA-MALTA