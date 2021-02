Rasentare la perfezione, ecco la ricetta di Conte. Stasera Juve-Inter, con Lukaku e Hakimi in più

L’Inter di Antonio Conte ritrova la Juventus e questa vlta, dopo il 2-1 del’andata di San Siro a favore dei bianconeri, non ha dalla sua i favori del pronostico. Anche perché il record dell’ex ct contro quella che è stata la sua squadra dal 2011 al 2014 non è propriamente positivo, visto che la prima vittoria è arrivata solo in questo campionato. Prima, guidando le sue squadre dalla panchina, 4 ko su 4 tentativi. Ma per la sfida di questa sera, Conte avrà a disposizione nuovamente Hakimi e Lukaku, entrambi assenti all’andata. Con loro in campo, l’Inter sa quasi solo vincere. Senza di loro, i 3 punti sono stati spesso irraggiungibili. Già, ma qual è la ricetta giusta per battere una squadra come quella di Pirlo che sembra aver trovato i giusti automatismi e la giusta compattezza? Semplice, almeno a parole: “Dovremo fare una gara che rasenti la perfezione, una gara con pochissimo margine d’errore”, il Conte-pensiero alla vigilia. Per farlo, l’Inter scenderà in campo col miglior undici possibile. La difesa sarà quella classica con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Davanti Lautaro torna a far coppia con Lukaku, mentre i dubbi riguardano soprattutto il centrocampo: Brozovic e Barella sono intoccabili, Hakimi rientra a destra. A sinistra Young avanti a Perisic, mentre l’altra maglia potrebbe averla Gagliardini dopo l’ottimo ingresso in campo contro la Fiorentina.

Questa la probabile formazione dell’Inter, schierata col 3-5-2: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez

