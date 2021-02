Inter, Lukaku e Hakimi per ribaltare la Juve: senza di loro, che fatica per vincere

Nella semifinale di andata, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi non c’erano. E l’Inter ha perso, 2-1 contro la Juventus. Domani sera, allo Stadium, i nerazzurri cercheranno la rivincita: non sarà una passeggiata, visto lo stato di forma dei bianconeri di Pirlo. Ma con il ritorno del belga e del marocchino sarà di sicuro più semplice.

Senza di loro non si vince, o quasi. Big Rom, fattore assoluto di dipendenza e pure assuefazione dei ragazzi di Conte, ha saltato tre partite in questa stagione: Real Madrid, Parma e appunto la Juventus. Risultato: due sconfitte e un pareggio. Discorso simile per Hakimi, fuori contro il ‘Gladbach e i bianconeri: un pareggio e una sconfitta. L’ex Real Madrid, per dovere di verità, ha sostanzialmente saltato anche le gare di campionato contro Atalanta (7 minuti giocati, pareggio), Sassuolo (1 minuto più recupero, vittoria) e Napoli (13 minuti, altra vittoria). Mentre Lukaku ha giocato scampoli di partita contro lo stesso Sassuolo, ma pure con Atalanta (pareggio) e una mezzora scarsa con la Sampdoria (altra sconfitta). In generale, la coppia Lukaku-Hakimi ha portato a casa 28 gol (17 Lukaku tra reti e assist, 11 Hakimi) sui 47 gol siglati dai giocatori dell’Inter in questa stagione: oltre la metà, e con loro due ribaltare la Juve sarà un po’ più semplice. Almeno possibile.