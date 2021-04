Riunione UEFA, minacce di Ceferin e nuove indiscrezioni: la Superlega fa ancora discutere

Aleksander Ceferin torna all'attacco e lo fa attraverso Associated Press. . Nel mirino del presidente della UEFA ci sono i 4 club "ribelli" che non hanno ancora annunciato ufficialmente di abbandonare il progetto della Superlega: "Real Madrid, Barcellona, ​​Juventus e Milan non hanno lasciato il progetto e potrebbero subire delle conseguenze", ha detto Ceferin. "È chiaro che i club dovranno decidere se sono un club di Superlega o se sono un club europeo. Nel primo caso, non giocheranno in Champions League, ovviamente. Se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro stessa competizione. Stiamo ancora aspettando la perizia legale e poi valuteremo, ma tutti dovranno affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno bene. C'è però una situazione molto diversa tra i club che hanno ammesso il proprio errore e hanno abbandonato il progetto e tutti gli altri, che invece non vogliono credere che sia tutto finito nonostante lo sappiano".

Mattinata più soft - Dichiarazioni, pubblicate in serata, che stridono un po' con il "basso profilo" che sembrava invece emergere dalla riunione del Comitato Esecutivo della UEFA , andata in scena stamattina. La sensazione era quella che non ci sarebbero state punizioni esemplari per i 12 club coinvolti ( nemmeno per Juventus e Real Madrid ), anche se il massimo organo calcistico europeo vorrebbe assicurarsi che un simile strappo non si ripresenti mai più, magari anticipando l'avvento della "nuova Champions". Le società che hanno dato vita al caos, inoltre, sarebbero in una botte di ferro: la sentenza del Tribunale di Madrid tutelerebbe anche chi ritiene ancora formalmente esistente il progetto, quindi le quattro squadre "minacciate" da Ceferin, fino a quando il caso non sarà stato esaminato nel merito.