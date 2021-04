UEFA, in corso il Comitato Esecutivo: ipotesi ban per Juve e Real, prevarrà approccio soft

vedi letture

È iniziato il Comitato Esecutivo della UEFA, in programma soprattutto per le decisioni finali in merito alle città dei prossimi Europei, ma che inevitabilmente affronterà anche il tema del progetto Superlega. Alcuni componenti dell’organo decisionale del calcio europeo, secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Svizzera, puntano all’esclusione per un anno di Juventus e Real Madrid, individuate come le principali ideatrici del progetto. Dovrebbe però prevalere un approccio sanzionatorio più soft.