Roma si prepara alla rivoluzione Mourinho: Dzeko e Mkhitaryan tra i big con le valigie

Con tanta curiosità e una rinnovata ambizione, la Roma si prepara ad accogliere José Mourinho. Aspettando la rivoluzione che lo Special One si porterà con sé. Tra i grandi partenti ci dovrebbe essere Edin Dzeko, per sostituire il quale il portoghese gradirebbe Mauro Icardi o André Silva, legato a Jorge Mendes che avrà inevitabilmente voce in capitolo sul mercato dei capitolini. Difficile pensare alla permanenza di Mkhitaryan, che non ha ancora rinnovato: i rapporti con Mou non sono stati affatto ottimali ai tempi del Manchester United. E poi? Dier ma anche Isco come potenziali obiettivi, fari puntati su Renato Sanches per il centrocampo, mentre il ritorno di Florenzi dal PSG diventa possibile proprio per il gradimento di Mou. Il suo arrivo a Roma è stato una sorpresa: il mercato che porterà avanti ne offrirà altre. Ma di alto calibro: è la sua storia a insegnarlo.