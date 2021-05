Salernitana in Serie A, e adesso? Gravina è stato chiaro: Lotito deve vendere il club

Salerno festeggia, la Salernitana torna in Serie A. Grazie alla vittoria ottenuta in quel di Pescara, la squadra campana dopo l'Empoli ha ottenuto il passo per la promozione diretta nel massimo campionato italiano.

All'orizzonte, adesso, anche un'obbligatoria cessione del club, con Lotito che in Serie A è già presidente della Lazio. Sul tema, oggi il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato chiaro: "Noi abbiamo un articolo chiaro, il 16 bis delle NOIF rafforza un principio statutario previsto all’art.7 comma 8: è una regola in linea con quelle UEFA che non consenta le partecipazioni in più società a livello professionistico. Il presidente Lotito ha goduto di una deroga avuta anni fa. Tutti sapevano cosa sarebbe successo: grandi auguri alla Salernitana per questo storico traguardo che potrebbe centrare, ma le regole sono le regole. La situazione di controllo non può essere continuata e comporterebbe la non iscrizione al campionato".

Lotito adesso, stando alle norme, avrà tempo 30 giorni per vendere la Salernitana.