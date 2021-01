Scamacca e non solo, la Juventus lavora alla punta. E intanto chiude uno scambio baby con l'OM

La Juventus prosegue nella ricerca della quarta punta da regalare ad Andrea Pirlo. Dalla lista sono stati depennati tanti e diversi nomi: Milik passato al Marsiglia, Llorente vicino all’Udinese, Giroud che resterà al Chelsea (fresco di cambio allenatore, da Lampard a Tuchel). E così il primo, seppur non unico, nome resta quello di Gianluca Scamacca: il Genoa il linea teorica avrebbe già dato il proprio ok alla partenza, mentre col Sassuolo ancora non è stata trovata la quadra, soprattutto sulla formula (durata del prestito e diritto/obbligo di riscatto). Il countdown però oggi parla di meno di una settimana alla chiusura del mercato, il tempo stringe e per questo Fabio Paratici dovrà riaggiornarsi col Sassuolo già nelle prossime ore per capire i margini di sblocco della trattativa. Con la valutazione che al momento non scende dai circa 20 milioni richiesti.

Le alternative come detto esistono: lo svincolato Graziano Pellè e pure Leonardo Pavoletti del Cagliari, senza considerare il possibile pensiero last second su Edin Dzeko: con la Roma la rottura è quasi insanabile e già la scorsa estate la Juventus era stata ad un passo dall’arrivo del bosniaco. Per questo, chissà che nei prossimi giorni i bianconeri non decidano di ripercorrere quella strada a lungo percorsa solo pochi mesi fa.

Chiusura col mercato dei baby: nelle scorse ore è stato definito uno scambio con l’Olympique Marsiglia. L’attaccante Marley Aké arriva a Torino con contratto fino al 2025, percorso inverso per Franco Tongya che raggiunge proprio Milik in Ligue 1.