Se è una gara da Superlega... Il Chelsea gioca ma non vince: Benzema tiene vivo il Real

Se questa è una gara di Superlega… La tentazione di leggere Real Madrid-Chelsea alla luce degli eventi degli ultimi giorni è forte, anche perché il confronto di Valdebebas di Super ha avuto ben poco. La sfida tra chi ancora ci crede e chi invece è fuggito finisce 1-1: a un bel gol di Christian Pulisic risponde una meraviglia di Karim Benzema (migliore dei suoi, mentre il migliore in assoluto è stato N'Golo Kanté). Due perle, in 90 minuti di poco: gli altri squilli della prima semifinale di Champions League sono un gol divorato da Timo Werner e un palo scheggiato dal fuoriclasse francese, sulle cui spalle poggiano tutte le speranza europee di Zinedine Zidane (qui le sue parole). Che non sono poche, perché a conti fatti alle merengues basterà vincere a Stamford Bridge per accedere all’ultimo atto della competizione. Non sarà facile, considerato che Thomas Tuchel non ha mai perso in Champions contro il Real. C’è sempre una prima volta, però, e il pari di Valdebebas ha per i Blues il sapore amaro del risultato mancato: tutto troppo bene, per poi non battere il Real. Complicato che le merengues diano seconde occasioni, anche se i londinesi si confermano la grande outsider della Champions.