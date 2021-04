Chelsea, Tuchel: "Con le occasioni che abbiamo avuto potevamo andare sul 3-0"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è intervenuto al termine del match contro il Real Madrid: "Meritavamo di vincere, abbiamo giocato un primo tempo di livello. Abbiamo concesso un gol su calcio piazzato. Nella ripresa abbiamo accusato un po’ di stanchezza, abbiamo riposato poco visto che abbiamo giocato due gare in trasferta. Ci serviva qualche giorno di più. Nella ripresa è stata una gara equilibrata, ma nel primo tempo meritavamo di vincere".

È arrabbiato per le occasioni sprecate?

"Sono deluso, è un peccato non concretizzarle. Potevamo andare sul 3-0, quando non lo fai rischi di perdere la fiducia. Ma sono contento di quello che abbiamo messo in campo".

Avete tenuto il Real in vita?

"Nel primo sì, nel secondo no. Ma va bene così, il risultato è positivo. Ora vedremo la gara di ritorno".

Che gara si aspetta?

"La stessa, ma anche qualcosa di diverso. Cercheremo di vincere, ma abbiamo fiducia e ottimismo".