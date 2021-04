Real-Chelsea dura mezz'ora e finisce 1-1. Pulisic-Benzema, poi noia: si deciderà tutto a Londra

vedi letture

1-1 tra Real Madrid e Chelsea. Benzema risponde a Pulisic

Real Madrid-Chelsea è una partita che dura 29 minuti e finisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo: al quarto d’ora Christian Pulisic passeggia nella sonnacchiosa difesa in camiseta blanca e colora di stelle e strisce la Champions League. Al gol USA risponde Karim Benzema, gol numero 71 nella massima competizione continentale dopo aver anche messo parecchia paura a Mendy. A ZInedine Zidane basta per non perdere, in una serata decisamente povera a livello di contenuti tecnici: la partita la fanno i Blues, ma anche gli inglesi di Thomas Tuchel non regalano straordinari, soprattutto nella ripresa. Oggettivamente più noiosa di Como-Alessandria: verrebbe da dire, se questa è una gara da Superlega… Tornando al campo, sarà decisivo quello di Stamford Bridge: paradossalmente, dato che si giocava in casa del Real, il risultato va meglio alla squadra spagnola, messa sotto dai terribili inglesi. Se non riesci a vincere, meglio non perdere: è anche questa la lezione della Champions. E al ritorno alle merengues “basterà” vincere per andare ancora un volta in finale.

LE SCELTE INIZIALI: DIFESA A TRE PER ZIZOU E TUCHEL - Sarà contento Conte, a cui si rimprovera uno schema che nessuno userebbe in Europa. Zidane sceglie Militao-Varane-Nacho con Carvajal e Marcelo esterni: fuori Asensio, torna Kroos. Il tedesco risponde con la sorpresa Christensen: Azpilicueta torna alto (Chilwell sull’out opposto), Pulisic e Mount in avanti con Werner.

UN GRANDE CHELSEA, UN GRANDISSIMO BENZEMA - Avesse un centravanti in palla, la squadra inglese passerebbe in vantaggio dopo 9 minuti. Ne servono cinque in più, e ci pensa Pulisic, autore dell’1-0 che è il culmine di una ventina di minuti d’altissimo livello da parte della giovane banda Tuchel. Dato che Werner continua a fallire tutto quel che gli capita sotto mano, irrompe Benzema. Il francese prima scheggia il palo alla sinistra di Mendy, poi controlla col petto e scarica in demi-volée una palla sugli sviluppi del corner. 1-1 e tutto da rifare per i Blues, che cercano di controllare la gara contro la stentata manovra del Real.

TANTI CAMBI, ZERO EMOZIONI NELLA RIPRESA - Lo spettacolo, come detto, è tutto nel primo tempo. Al ritorno in campo le squadre si scambiano la palla: il Real non ha idee, il Chelsea (che comunque gioca meglio) si chiede se tutto sommato un pareggio con gol a Madrid sia da buttare via. Tuchel prova a cambiare l’inerzia con tre cambi in un sol colpo: il risultato più apprezzabile sono un paio di incursioni di Ziyech. Mentre la squadra di Zidane, a cui non basta neanche l’ingresso di Hazard, dà per ampi tratti l’impressione, vista la mala parata, di tenersi stretto l’X. Piccolo brivido finale, con Varane vicinissimo al gol del 2-1 che avrebbe avuto il sapore della beffa per gli ospiti.

Il tabellino

REAL MADRID-CHELSEA 1-1

(29’ Benzema; 14’ Pulisic)

Ammoniti: 27’ Vinicius, 60’ Kroos, 65’ Marcelo, 79’ Varane, 89’ Odriozola nel Real Madrid. 38’ Pulisic nel Chelsea.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Militao, Nacho; Carvajal (77’ Odriozola), Kroos, Modric, Casemiro, Marcelo (77’ Asensio); Vinicius (65’ Hazard), Benzema (90’+2 Rodrigo). Allenatore: ZInedine Zidane.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (66’ James), Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulisic (66’ Ziyech), Mount; Werner (66’ Havertz). Allenatore: Thomas Tuchel.