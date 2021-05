Serie A, la classifica aggiornata: volata pazzesca per la Champions, Napoli per ora fuori

L'Atalanta si ferma in casa del Sassuolo e consegna matematicamente lo Scudetto all'Inter, facendosi al contempo agganciare in classifica dal Milan e dalla Juventus, che si aggrappa a Ronaldo per vincere a Udine. Il Napoli non va oltre il pari e rimane indietro, a -2 dalla zona Champions. Bene la Lazio, che ha ancora da recuperare l'impegno col Torino. Granata che chiudono il turno col posticipo del lunedì sera contro il Parma.

Inter 82

Atalanta 69

Juventus 69

Milan 69

Napoli 67

Lazio 64*

Roma 55

Sassuolo 53

Sampdoria 45

Verona 42

Udinese 39

Bologna 39

Genoa 36

Fiorentina 35

Spezia 34

Cagliari 32

Torino 31**

Benevento 31

Parma 20*

Crotone 18

* Una partita in meno

** Due partite in meno