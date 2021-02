Serie A, tutte le probabili formazioni del 21° turno: dubbio Dzeko, certezza Sanchez

vedi letture

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: Sanchez in vantaggio su Lautaro Martinez - Leggi tutte le ultime sulla gara del Franchi: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Atalanta-Torino: Malinovskyi sulla trequarti, Pessina arretra - Leggi tutte le ultime sulla gara del Gewiss Stadium: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Sassuolo-Spezia: staffetta Defrel-Caputo nei neroverdi - Leggi tutte le ultime sulla gara del Mapei Stadium: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Juventus-Roma: caso Dzeko rientrato, bosniaco dal 1' (senza fascia) - Leggi tutte le ultime sulla gara dell'Allianz Stadium: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: dubbio Insigne, ma Politano è pronto - Leggi tutte le ultime sulla gara del Ferraris: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Benevento-Sampdoria: Ranieri si affida a Keita-Quagliarella - Leggi tutte le ultime sulla gara del Vigorito: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Milan-Crotone: Bennacer e Calhanoglu al rientro e subito titolari - Leggi tutte le ultime sulla gara di San Siro: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Udinese-Hellas Verona: Lasagna sfida subito gli ex compagni - Leggi tutte le ultime sulla gara della Dacia Arena: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Parma-Bologna: ancora Cornelius davanti, Zirkzee in panchina - Leggi tutte le ultime sulla gara del Tardini: CLICCA QUI!