Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari: ancora Immobile-Correa la coppia d'attacco

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi di Lazio-Cagliari raccolte dai nostri inviati:

Lazio-Cagliari - Domenica, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Arbitra Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Lazio 37 punti, Cagliari 15 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - La Lazio va alla caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato. Contro il Cagliari Inzaghi dovrà fare a meno di Patric (squalificato), dunque in difesa spazio per l’esordio dal 1’ di Musacchio, con Acerbi e Radu a completare il terzetto, anche le condizioni del rumeno sono imperfette e verranno monitorate in vista del posticipo. Marusic e Lazzari sui quinti, con il centrocampo titolare: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti viaggia verso la conferma la coppia Correa-Immobile.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Deve fare i conti con le tante assenze il Cagliari di Eusebio Di Francesco, che domenica sarà protagonista del posticipo delle 20.45 all’Olimpico di Roma contro la lanciata Lazio di Simone Inzaghi. Fuori Duncan e Deiola, acciaccati, con Asamoah e Rugani ancora indietro di condizione, DiFra insisterà sul 4-3-2-1 con Ceppitelli insieme a Godin al centro della difesa davanti a Cragno. Zappa e Lykogiannis saranno gli esterni, con il trio Nández (di ritorno dalla squalifica), Nainggolan e Marin a centrocampo. Davanti la coppia formata da Sottil e Joao Pedro alle spalle di Simeone nel ruolo di centravanti.