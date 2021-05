Serie B, lotta salvezza: rischia il Cosenza. Il Pordenone ha due risultati su tre a favore

vedi letture

Tra la 35^ e la 37^ giornata del campionato, la Serie B ha emesso i primi verdetti: Entella prima squadra retrocessa in Serie C, Pescara e Reggiana l'hanno raggiunta nel penultimo turno della stagione 2020-21.

Queste quindi le tre retrocesse dirette, quelle previste da regolamento, e una quarta emergerà negli ultimi 90' di fuoco. O meglio, potrebbe emergere, perché il Cosenza, attualmente quartultimo a quota 35 punti, ha un piccolo spiraglio per potersi giocare i playout e decidere nella doppia sfida post campionato il proprio futuro; ma a una condizione, battere lunedì il Pordenone.

Quel Pordenone che al momento sarebbe già salvo, distando 7 punti dai calabresi, punti necessari a evitare gli spareggi salvezza, non previsti in Serie B se tra la quartultima e la quintultima c'è un distacco di più di 5 punti. Ma se i ramarri perdessero lunedì, la distanza col Cosenza si ridurrebbe a quattro punti... perché sì, ironia della sorte a chiudere la regular season ci sarà proprio Pordenone-Cosenza.

Friulani, quindi, con due risultati su tre a favore, calabrese obbligati a vincere per rincontrare poi il medesimo avversario ai playout.

L'Ascoli, infine, si rilassa: con la vittoria sul Cittadella, è arrivata la matematica salvezza.