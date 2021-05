Pordenone-Cosenza, la partita che vale una stagione: mors tua vita mea

Entella, Pescara e Reggiana già retrocesse in Serie C, Ascoli salvo... e Cosenza appeso a un filo.

I risultati dei lupi stanno seriamente compromettendo il cammino degli uomini di Roberto Occhiuzzi, quartultimi a quota 35, ma gli ultimi 90' della regular season saranno decisivi per poter sperare ancora: ma servirà solo una vittoria, perché ironia del destino, l'avversario di turno sarà proprio quel Pordenone sul quale i rossoblù stanno facendo la corsa.

Quintultimi in classifica, i friulani sarebbero al momento salvi, poiché la distanza di punti con il Cosenza supera i 5 che consentono di evitare i playout: ramarri a quota 42, i 2 punti fanno la differenza. Ma una sconfitta lunedì accorcerebbe a 4 le lunghezze tra le due squadre, e gli spareggi salvezza - in quel caso - si giocherebbero; gli uomini di Maurizio Domizzi hanno però due risultati su tre, anche con un pareggio sarebbero salvi.

Si parte dallo 0-0 dell'andata...