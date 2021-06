Skriniar migliore in campo e match winner 2-1 contro la Polonia: Zielinski delude

La Slovacchia a sorpresa batte la Polonia nella prima partita del girone che coinvolge anche Spagna e Svezia e si porta in testa. Tanti italiani in campo per una partita che è stata sicuramente spettacolare ma che alla fine ha visto primeggiare capitan Hamsik e compagni. Il migliore in campo è stato l'interista Milan Skriniar, premiato dall'Uefa sia per la prestazione che ovviamente per il bellissimo gol del 2-1 che ha concesso la vittoria alla propria squadra. Tra i migliori anche lo stesso Hamsik oltre che Kucka. Nella Polonia, negative le prestazioni di due attesissimi protagonisti come Zielinski e Lewandowski, mentre Szczesny è il primo portiere ad aver segnato un autogol nella storia del campionato Europeo. Anche il ct Paulo Sousa è stato aspramente criticato per una prestazione definita "vergognosa".